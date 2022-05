Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria annonce la couleur pour le mercato de l’OM !

Publié le 25 mai 2022 à 18h30 par Thibault Morlain mis à jour le 25 mai 2022 à 18h33

La saison étant désormais terminée, à l’OM, Pablo Longoria peut maintenant se concentrer uniquement sur le recrutement estival. Et sur la Canebière, le marché des transferts s’annonce mouvementé. D’ailleurs, ce mercredi, le président de l’OM s’est prononcé sur ce qui devrait arriver à Marseille.

Au terme d’une excellente saison, l’OM a donc terminé la Ligue 1 à la deuxième place. Un classement qui assure au club phocéen une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. De quoi donc changer beaucoup de choses pour cet été et cela aura ainsi un impact sur le futur recrutement de l’OM. Forcément, Jorge Sampaoli va vouloir des recrues à la hauteur pour pouvoir bien figurer en C1. La pression est maintenant sur Pablo Longoria qui va devoir manoeuvre sur le marché des transferts pour trouver les meilleurs renforts pour étoffer l’effectif de l’OM. Alors que le mercato n’est pas encore ouvert, de nombreuses rumeurs circulent déjà aux abords du Vélodrome. Qui viendra donc à l’OM dans les semaines à venir ? La question a été posée à Pablo Longoria ce mercredi alors qu’il était au micro de RMC .

« Le mercato c’est important, on doit améliorer l’effectif »

Alors que les questions sont nombreuses sur le futur recrutement estival de l’OM, des réponses ont donc été demandées à Pablo Longoria. « Normalement je n’aime pas parler de situations individuelles. Le mercato c’est important, on doit améliorer l’effectif, on doit être exigeant. Des joueurs sont partis, il faut les remplacer. On veut un effectif court pour avoir une rotation entre les joueurs. Mais notre objectif est de construire un projet logique. Il y a plusieurs semaines on a commencé à travailler sur plusieurs dossiers, en attaque, au milieu de terrain avec le départ de Kamara. On réfléchit à comment améliorer l’effectif. Qui peut arriver à l’OM ? De plus en plus en France, on aime le mercato. C’est quelque chose d’italien. Je ne peux pas donner de noms. On travail dans le club. On discute avec Sampaoli. Ce qu’on peut promettre c’est beaucoup de travail pour augmenter la qualité de l’effectif », a lâché le président de l’OM.



« C'est très important d'avoir de la compétitivité en Ligue des champions. C'est l'un de nos objectifs. On connaît la difficulté historique des clubs français qualifiés en C1 à enchaîner les compétitions, entre le championnat, la Ligue des champions… Le niveau d’exigence de la Ligue des champions, pas seulement physique mais surtout mental, est très important. Il faut être bien préparé mentalement pour être compétitif en Ligue des champions et régulier en championnat. Il sera donc important d’avoir des joueurs à la hauteur des exigences du club. Les commentaires de Jorge Sampaoli ne me gênent pas. Ils reflètent le niveau d’exigence que l’on a nous aussi en interne », a également ajouté Pablo Longoria.