Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle attaque de Tebas après la signature de Mbappé !

Publié le 25 mai 2022 à 18h10 par Dan Marciano

Président de la Liga, Javier Tebas a confirmé qu'il allait attaquer le PSG devant les tribunaux après la prolongation de Kylian Mbappé. Selon lui, le club parisien ne respecte aucunement les règles liées au fair-play financier.

En Espagne, on ne décolère pas après la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. Samedi soir, quelques heures après l'annonce du club parisien, la Liga publiait un communiqué pour annoncer sa décision de porter plainte auprès de l'UEFA afin de défendre les intérêts du football européen. « La Liga souhaite affirmer que ce type d'accord menace la durabilité économique du football européen, mettant en danger des centaines de milliers d'emplois et l'intégrité sportive, non seulement des compétitions européennes, mais aussi de nos ligues nationales à moyen terme » peut-on lire dans le communiqué.

Tebas en remet une couche sur le feuilleton Mbappé

Président de la Liga, Javier Tebas en a remis une couche ce mercredi sur le dossier Kylian Mbappé. Invité pour une conférence au musée de la radio, le responsable a confirmé qu'il comptait aller au bout de la procédure pour protester contre les agissements du PSG. « I l est impossible pour le PSG de respecter le fair-play financier actuel avec les effectifs qu'il a et avec l'incorporation de Mbappe, c'est impossible et on sait qu'ils vont le violer, mais il est clair qu'il est impossible de paralyser l'incorporation » a confié Tebas dans des propos rapportés par Mundo Deportivo.