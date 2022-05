Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Benzema lâche sa réponse à l'OL pour un retour !

Publié le 25 mai 2022 à 16h30 par Bernard Colas

Formé à l’OL, Karim Benzema n’a jamais caché son attachement pour la ville de Lyon et son club formateur, de quoi nourrir l’espoir d’un retour pour les supporters. Cependant, après sa saison colossale avec le Real Madrid, l’attaquant de 34 ans affiche aujourd'hui la volonté de prendre sa retraite chez les Merengue.

Depuis son départ de l’OL en 2009, Karim Benzema a véritablement changé de dimension au fil des années jusqu’à devenir aujourd’hui l’un des favoris pour le prochain Ballon d’Or. Une réussite qui rend fière la ville de Lyon d’où est originaire l’attaquant de 34 ans, auteur d’une saison exceptionnelle avec le Real Madrid. Avec 44 buts et 15 passes décisives en 45 apparitions, Karim Benzema est indiscutable dans le dispositif de Carlo Ancelotti et s’apprête à disputer une nouvelle saison dans la peau d’un titulaire, surtout après les arrivées avortées de Kylian Mbappé et Erling Haaland, mais quelle sera la suite ? Le bail de l’international français arrive à expiration à l’été 2023, obligeant les deux parties à prendre rapidement une décision pour l’avenir. Du côté de Karim Benzema, le choix semble déjà fait.

Benzema ferme la porte à un retour à l’OL

À l’occasion d’un entretien accordé à l’émission El Chiringuito , Karim Benzema a été interrogé sur sa fin de carrière, qu’il imagine du côté du Real Madrid : « C'est une question (sur une possible retraite à Madrid, NDLR) à laquelle je vais te répondre : oui, ou... oui. Je ne vois aucun autre club qui peut me donner ce que j'ai ici à Madrid. Tu peux regarder tous les autres clubs... mais Madrid, c'est Madrid. Je ne sais pas encore quand je vais prolonger (rires). J'ai encore un an de contrat, je m'amuse, et on verra, mais là je suis à Madrid. » Une annonce qui a l’effet d’un coup de tonnerre à Lyon.

La fin du rêve à Lyon ?

Depuis quelques mois, supporters et dirigeants de l’OL se mettent à rêver d’un retour de Karim Benzema que le principal intéressé n’avait jamais écarté, jusqu’à maintenant. « Terminer à Lyon et revenir, pourquoi pas. Dans tous les cas, je reviendrai à Lyon, c'est sûr, que ce soit dans le football ou non », déclarait-il en 2020 sur OLTV , des propos appuyés l’année dernière par Karim Djaziri, ancien agent du joueur, dans le podcast Gones Cast : « Oui, oui je pense. Il en a vraiment envie, ce n'est pas d'aujourd'hui, il m’en parle régulièrement, il regarde tous les matches, il est attaché à sa ville, il revient régulièrement à Lyon. D’ailleurs, il n’a jamais été au Groupama Stadium. Plusieurs fois, je lui ai dit de venir, mais il était gêné, il sait que le président va le faire venir sur la pelouse et ce n'est pas son délire . » De son côté, Jean-Michel Aulas affirmait dans la foulée « ne pas trop y croire pour l'instant afin de ne pas être déçu », tout en se montrant emballé à l’idée de faire revenir l’enfant de l’OL. « Je sais qu'il y a eu des contacts l'année dernière avec Juni. Ceci étant, si c'était possible, évidemment qu'on trouverait des solutions qui permettent de le faire. Ça serait un rêve pour tous nos supporters. Karim, ça a été mon fils, en fait », déclarait le président du club en février 2021 sur RMC . Avec sa dernière déclaration, l’attaquant qui fêtera ses 35 ans en décembre prochain annonce la couleur et ferme la porte à une fin de carrière chez les Gones . Reste à voir si la tendance évoluera dans les prochains mois…