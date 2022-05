Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Karim Benzema fait une annonce XXL sur son avenir !

Publié le 25 mai 2022 à 14h00 par Bernard Colas

Auteur d’une saison XXL avec le Real Madrid, Karim Benzema ne s’imagine pas quitter le club espagnol et se verrait bien prendre sa retraite du côté du Santiago Bernabéu.

Avant la finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool samedi, Karim Benzema apparaît comme le grand favori pour le Ballon d’Or. L’international français est l’artisan principal de la grande saison réalisée par la Casa Blanca avec 44 buts et 15 passes décisives en 45 apparitions sous le maillot merengue, ce qui devrait inciter Florentino Pérez à vouloir conserver son attaquant. À 34 ans, Karim Benzema s’apprête à entrer dans sa dernière année de contrat, et de son côté, le joueur ne s’imagine pas partir.

« Je ne vois aucun autre club qui peut me donner ce que j'ai ici à Madrid »