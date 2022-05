Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé relance le transfert de Tchouaméni !

Publié le 25 mai 2022 à 12h15 par Bernard Colas

Annoncé au Real Madrid, Aurélien Tchouaméni reste la grande priorité du PSG, qui peut compter sur Kylian Mbappé pour tenter de rattraper son retard avec le milieu de l’AS Monaco.

Après Kylian Mbappé, c’est le feuilleton Tchouaméni qui risque d’animer le mercato dans les prochains jours. Alors qu’il sort d’une saison XXL avec l’AS Monaco, le milieu de l’équipe de France ne manque pas d’options pour son avenir et suscite notamment l’intérêt du Real Madrid et du PSG. Selon RMC , Florentino Pérez tient la corde pour accueillir Aurélien Tchouaméni, mais le PSG n’a pas encore abandonné et pourrait compter sur Kylian Mbappé afin de rattraper son retard dans ce dossier.

Le PSG peut encore y croire pour Tchouaméni, grâce à Mbappé

D’après Le Parisien , le dossier Tchouaméni n’est pas encore clos, permettant au PSG de conserver un espoir. Et pour cause, la prolongation de Kylian Mbappé est un véritable atout pour le club de la capitale. Tchouaméni dispose d’une très bonne relation avec Mbappé et a toujours pris en modèle la carrière du champion du monde tricolore. De plus, les deux hommes échangent régulièrement et auraient déjà évoqué l’idée d’évoluer ensemble dans le même club. Aurélien Tchouaméni apparaît comme la grande priorité du PSG pour cet été, laissant indiquer que Luis Campos devrait faire son maximum pour contrarier les plans du Real Madrid.