Mercato - PSG : Cet aveu lourd de sens sur la tournure du feuilleton Mbappé…

Publié le 25 mai 2022 à 6h15 par Thomas Bourseau

Bien que ce ne fut pas une question d’argent comme l’a martelé Kylian Mbappé depuis l’annonce de sa prolongation de contrat, Luis Campos a affirmé que l’économie, qu’il ait choisi de poursuivre au PSG ou de signer au Real Madrid, aurait régi cette opération quoi qu’il advienne.

Kylian Mbappé a surpris son monde, du moins, du côté du Real Madrid. Que ce soit le président Florentino Pérez et son comité de direction, le staff technique de Carlo Ancelotti ou le vestiaire emmené par le capitaine Karim Benzema, l’attaquant du PSG était attendu à bras ouverts chez le champion d’Espagne. Néanmoins, Mbappé a fait le choix de prolonger son contrat au Real Madrid malgré les appels du pied de son compatriote et coéquipier chez les Bleus Karim Benzema. Pressenti pour prendre la place de Leonardo à al tête de la direction sportive du PSG, Luis Campos, qui a vu l’éclosion de Kylian Mbappé à l’AS Monaco, ne s’est pour sa part, pas montré surpris par la tournure des évènements à la toute fin du feuilleton Kylian Mbappé.

« C'est une fatalité des temps modernes où l'économie a un poids très fort dans tout »

« Honnêtement, je ne pense pas que ce soit un exemple de concurrence déloyale, mais c'est une fatalité des temps modernes où l'économie a un poids très fort dans tout, même dans les guerres qui sont créées et les choses qui sont beaucoup plus fortes et plus importantes que le football. Mais il est évident que le football n'est pas indifférent à cette réalité. J'ai l'habitude de dire que le Portugal est un pays où les gens vivent merveilleusement bien, mais où la réalité économique est très différente de celle des autres pays. Lorsque nous voyons des transferts ou des renouvellements importants comme celui de Kylian Mbappé, cela signifie aussi l'importance que l'industrie du football a dans la société d'aujourd'hui. Si ces situations se produisent, c'est un signe de la grande importance que ces merveilleux joueurs et le football ont dans la vie des gens. Si cela se produit, c'est parce que les gens aiment cela et veulent que cela se produise. C'est parce que les gens aiment aussi le football et continuent d'aimer les joueurs spectaculaires et que le monde économique suit naturellement les tendances de la mode » . a déclaré Luis Campos ce mardi matin à Maia, pour le compte du XVIème Congrès international du football dans des propos rapportés par Record .