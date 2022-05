Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a encore une chance pour Antonio Conte, mais…

Publié le 25 mai 2022 à 5h45 par Thomas Bourseau

Bien que les différentes pistes activées par les hauts dirigeants du PSG dans le cadre de la succession de Mauricio Pochettino semblent tomber à l’eau les unes après les autres, Antonio Conte pourrait toujours débarquer au PSG avant la clôture du mercato estival.

Après une saison et demie passée sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino ne devrait pas passer l’été à Paris et entamer l’ultime saison restante sur son contrat au Paris Saint-Germain. En effet, que ce soit au niveau des propriétaires qataris ou de Luis Campos, pressenti pour prendre la suite de Leonardo à la tête de la direction sportive, l’objectif serait clair : dénicher un nouvel entraîneur afin de lancer le nouveau projet sportif du PSG. Et alors que la priorité du Qatar demeure Zinedine Zidane, le souhait de l’ancien du Real Madrid de prendre la suite de Didier Deschamps à la tête de l’Équipe de France redistribuerait les cartes.

Tottenham pourrait décevoir Antonio Conte pour le mercato…

Et alors que l’option Antonio Conte semblait utopique, le principal intéressé ayant lui-même dénoncé des fake news dernièrement concernant des discussions avec le PSG, ce que vous avançait le10sport.com fin avril, l’entraîneur de Tottenham ne serait pas encore certain de poursuivre chez les Spurs . En effet, actuellement en Italie pour se ressourcer et réfléchir à son avenir, Antonio Conte ne serait prêt à rempiler pour une saison supplémentaire que si sa famille donnait son feu vert et que le directeur sportif Fabio Paratici lui promettait six à huit recrues cet été. C’est du moins l’information communiquée par The Daily Telegraph qui a entre outre assuré que Tottenham pourrait potentiellement n’aller que jusqu’à six renforts. Le ton est donné.