Mercato - PSG : Pour Mbappé, il n'y avait pas le Real Madrid !

Publié le 25 mai 2022 à 2h00 par Arthur Montagne

Quelques jours après sa prolongation de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé s'est longuement confié sur son choix auprès de différents médias. Et il confirme notamment avoir été en contact avec Liverpool.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com en avril 2020, Jürgen Klopp, qui adore Kylian Mbappé, est en contact avec la famille de l'attaquant du PSG. L'attaquant français, qui a finalement décidé de prolonger son bail jusqu'en 2025 avec le club de la capitale, confirme que Liverpool a été une option pour lui bien que dans la dernière ligne droite des négociations, seuls le PSG et le Real Madrid étaient en course.

Mbappé confirme pour Liverpool

« Nous avons un peu parlé, mais pas trop. On a parlé un peu. J'ai parlé à Liverpool parce que c'est le club préféré de ma mère, ma mère adore Liverpool. Je ne sais pas pourquoi, vous devrez lui demander ! (Rires). C'est un bon club et nous les avons rencontrés il y a cinq ans. Quand j'étais à Monaco, je les ai rencontrés. C'est un grand club », a confié Kylian Mbappé à The Telegraph .

