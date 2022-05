Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé lâche un énorme indice sur son prochain club !

Publié le 24 mai 2022 à 12h10 par Thomas Bourseau

Contractuellement engagé envers le PSG jusqu’en juin 2025, Kylian Mbappé ne cesse de donner des indices sur son potentiel futur club. En cas de départ du Paris Saint-Germain, Mbappé pourrait s’engager en faveur de Liverpool ou encore du Milan AC si ce dernier ne se rendait pas au Real Madrid.

Depuis sa prolongation de contrat officialisée samedi dernier en marge de la 38ème et ultime journée de Ligue 1 face au FC Metz (5-0), au cours de laquelle il a inscrit un triplé, Kylian Mbappé ne cesse de lâcher ses vérités sur sa prolongation, sur son choix de snober le Real Madrid tout en livrant des anecdotes sur d’autres clubs. Pour The Daily Telegraph notamment, Kylian Mbappé a affirmé qu’il y a eu des discussions avec le Liverpool de Jürgen Klopp, une information révélée en exclusivité par le10sport.com en avril 2020. D’après les propos de l’attaquant du PSG, à présent sous contrat jusqu’en juin 2025, Liverpool est le club favori de sa mère Fayza Lamari. Cependant, l’influence des préférences de sa famille pourrait dicter l’éventuel futur de Kylian Mbappé si ce dernier venait à se lancer un challenge en Serie A.

« Si je joue en Italie, ce sera uniquement à l'AC Milan »

« Mon lien avec l'AC Milan est spécial. Quand j'étais enfant, j'avais une baby-sitter italienne et je passais beaucoup de temps avec sa famille, tous des fans du Milan. Grâce à eux, j'étais aussi un fan des Rossoneri et je regardais beaucoup de matchs de Milan. J'ai toujours dit : si je joue en Italie, ce sera uniquement à l'AC Milan. D'un autre côté, si j'avais dit le contraire, ils m'auraient tué... Blague à part, je ne peux que vous féliciter pour le Scudetto remporté par le Milan, avec tant d'amis français et Ibrahimovic, une légende que je respecte beaucoup ». a confié Kylian Mbappé à l’occasion d’un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport et dans des propos rapportés par Calciomercato.com ce mardi. Reste à savoir si Mbappé finira par suivre les traces de Zlatan Ibrahimovic en signant en faveur du Milan AC.