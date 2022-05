Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : WhatsApp, décision… Mbappé répond à la presse espagnole !

Publié le 24 mai 2022 à 9h45 par Thomas Bourseau

Ayant prolongé son contrat au PSG jusqu’en juin 2025, Kylian Mbappé a donc snobé le Real Madrid et son président. Néanmoins, l’attaquant du PSG assure ne pas avoir manqué de tact envers Florentino Pérez en lui envoyant un simple message WhatsApp. En effet, un appel téléphonique a bien eu lieu selon Mbappé.

Certes, encore en début de semaine dernière, il existait de grandes chances pour que Kylian Mbappé troque la tunique rouge et bleu du PSG pour la blanche des Merengue en signant libre de tout contrat en faveur du Real Madrid. Cependant, un ultime rendez-vous mardi dernier avec les dirigeants du Real Madrid semblerait avoir inversé la tendance et a finalement fait les affaires et le bonheur du PSG. En amont de la grande annonce de la prolongation du contrat de Kylian Mbappé jusqu’en juin 2025, le journaliste Josep Pedrerol et présentateur de l’émission El Chiringuito révélait sur Twitch samedi que Mbappé n’avait même pas pris la peine de contacter par voie téléphonique Florentino Pérez et qu’il aurait simplement envoyé un message WhatsApp au président du Real Madrid afin de lui communiquer sa décision de rester au PSG. Chose que le principal intéressé a finalement nié.

Mbappé nie les rumeurs concernant son message WhatsApp à Pérez !

« Bien sûr, c'était entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain à la fin » . a simplement confié Kylian Mbappé à l’occasion d’une entrevue accordée à The Daily Telegraph. Discutant avec le journaliste Jason Burt du média anglais, Mbappé a confirmé au cours de l’interview en question qu’il n’était arrivé à sa décision finale en deuxième partie de la semaine dernière et que l’attaquant du PSG en avait fait part à Florentino Pérez, président du Real Madrid, par le biais d’un appel téléphonique et non par un message WhatsApp comme Josep Pedrerol d’ El Chiringuito l’a dévoilé samedi dernier. En outre, Kylian Mbappé a nié à Jason Burt qu’il avait retourné sa veste au sujet de son choix final qui s’est porté sur le PSG.