Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réponse de Florentino Pérez à Kylian Mbappé est dévoilée !

Publié le 21 mai 2022 à 19h15 par Thomas Bourseau mis à jour le 21 mai 2022 à 19h19

Ce samedi, alors que Kylian Mbappé aurait enfin signé sa prolongation de contrat au PSG selon RMC Sport, Josep Pedrerol, proche de Florentino Pérez, a révélé le message que l’attaquant du PSG aurait envoyé au président du Real Madrid et la réponse de ce dernier.

Dans la journée de vendredi, rien n’était encore décidé quant à l’avenir de Kylian Mbappé. Entre une prolongation de contrat au PSG ou une signature au Real Madrid, tout semblait encore possible selon sa mère Fayza Lamari, le choix revenant intégralement à l’attaquant du PSG. Cependant, la décision en question aurait été prise depuis et pourrait même être officiellement annoncée ce samedi soir dans le cadre de la dernière journée de Ligue 1. Les médias français et étrangers ont affirmé dans l’après-midi que Mbappé allait rester au PSG et RMC Sport vient même tout juste de faire savoir que le contrat de Kylian Mbappé au PSG aurait été signé. Avant d’apposer sa signature sur le bail en question, Mbappé aurait contacté par WhatsApp , Florentino Pérez pour lui faire part de sa décision selon Josep Pedrerol qui a communiqué le message suivant. « Je vous informe que j'ai décidé de rester au PSG. Je tiens à vous remercier pour l'opportunité que vous m'avez donnée de jouer pour Madrid, le club dont je suis un fan depuis mon enfance ».

« Ils ont brisé le rêve que vous aviez depuis que vous étiez enfant »

Le journaliste espagnol proche du président du Real Madrid ne s’est pas arrêté là. Pour El Chiringuito, Josep Pedrerol a révélé la supposée réponse de Florentino Pérez à Kylian Mbappé, toujours par l’intermédiaire de WhatsApp . « Je suis désolé pour ce qui s'est passé ces derniers jours. . Ils ont brisé le rêve que vous aviez depuis que vous étiez enfant. Je vous souhaite le meilleur. ».