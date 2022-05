Mercato - PSG : L’arrivée de Zidane prend forme après la prolongation de Mbappé !

Foot - Mercato - PSG

Alors que l’annonce de la prolongation de Kylian Mbappé n’est plus qu’une question de temps, le PSG a d’autres dossiers brûlants à régler, dont celui de l’entraîneur. L’option Zidane reste clairement d’actualité pour la succession de Mauricio Pochettino.

Ce qui semblait impossible il y a encore quelques mois est en passe de se réaliser. Promis au Real Madrid, Kylian Mbappé s’apprête finalement à renouveler son bail avec le Paris Saint-Germain. Un nouveau contrat de trois années est annoncé pour l’international français, qui a donc reçu les garanties sportives nécessaires pour rester. La question de l’entraîneur a sans doute pesé dans la décision de Kylian Mbappé, puisque le Qatar rêve de nommer Zinedine Zidane sur le banc du PSG comme vous l’a révélé le10sport.com, alors que celui-ci est l’une des idoles de jeunesse de l’international français. D’ailleurs, l’arrivée de Zidane dans la capitale tiendrait toujours la corde.

Ce samedi, ESPN confirme la prolongation imminente de Kylian Mbappé, et celle-ci pourrait être suivie de nombreux changements en interne. L’attaquant français souhaiterait voir débarquer Luis Campos en lieu et place de Leonardo, et sur le banc, c’est Zinedine Zidane qui pourrait prochainement arriver. À en croire le média sportif, l’ancien entraîneur du Real Madrid reste le favori pour prendre la succession de Mauricio Pochettino.

