Mercato - PSG : L’énorme message de Mbappé au Real Madrid a été révélé !

Alors qu’il semble que Kylian Mbappé ait fait le choix de prolonger son contrat au PSG bien que le Real Madrid lui ait fait la cour depuis l’été dernier, l’attaquant français aurait contacté le président Florentino Pérez pour lui faire savoir qu’il ne déménagerait pas cet été à Madrid.

Kylian Mbappé semble bel et bien avoir pris la décision de prolonger son contrat au PSG de deux voire trois ans, d’après différentes sources. Ce qui permettrait au Paris Saint-Germain d’avoir le meilleur joueur de Ligue 1 récompensé aux UNFP dimanche dernier jusqu’en juin 2025 au mieux. Pourtant annoncé proche du Real Madrid avec qui il avait trouvé un accord sur les bases d’un contrat, comme ce fut le cas avec le PSG selon les propos de sa mère Fayza Lamari dans la journée de vendredi, le choix de Mbappé s’est finalement porté sur le PSG.

Après avoir pris la décision de snober le Real Madrid, Kylian Mbappé aurait contacté Florentino Pérez par WhatsApp . L’attaquant du PSG aurait, selon le journaliste et présentateur d ’El Chiringuito , à savoir Josep Pedrerol, informé le président du Real Madrid qu’il ne viendrait pas à la Casa Blanca à l’intersaison. « Je vous informe que j'ai décidé de rester au PSG. Je tiens à vous remercier pour l'opportunité que vous m'avez donnée de jouer pour Madrid, le club dont je suis un fan depuis mon enfance ».

🚨EXCLUSIVA @jpedrerol🚨🐢"Le COMUNICO que he DECIDIDO QUEDARME en el PSG"🐢💣"Quiero AGRADECERLE la OPORTUNIDAD que me ha DADO de JUGAR en el MADRID, el club del que he sido FAN desde PEQUEÑO"💣📲El WHATSAPP de MBAPPÉ a FLORENTINO📲 pic.twitter.com/CIXZsa0VZ7