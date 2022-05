Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé aurait lâché une annonce fracassante en interne !

Publié le 21 mai 2022 à 15h10 par Dan Marciano

Alors que les rumeurs évoquent une possible prolongation de contrat de Kylian Mbappé, certains journalistes en Espagne continuent de croire à une arrivée au Real Madrid.

La confiance a changé de camp dans le dossier Kylian Mbappé. Un temps optimiste, le Real Madrid se montrerait profondément inquiet. Et pour cause, selon certaines rumeurs, le joueur aurait fait le choix de prolonger son contrat avec le PSG. Comme annoncé par le 10Sport.com le 4 avril dernier, le club parisien avait grapillé des points sur son concurrent. Au point de passer devant le Real Madrid ? Mbappé pourrait annoncer sa décision après le match face au FC Metz ce samedi, ou alors ce dimanche lors de l'émission Téléfoot.

« Mbappé avait dit à ses coéquipiers et amis que son avenir était au Real Madrid »

Mais en Espagne, certains journalistes continuent de croire à une arrivée de Mbappé au Real Madrid. C'est notamment le cas de Siro Lopez, qui avait été l'un des premiers à annoncer le départ de Sergio Ramos du club espagnol l'année dernière. « Je maintiens que Mbappé va annoncer dimanche qu'il va signer au Real Madrid. Quelqu'un de très proche des joueurs, des coéquipiers de Mbappé, certains d'entre eux qui étaient là mardi dernier lors de la visite de Mbappé à Madrid, me donnent l'information que Mbappé avait déjà dit à ses coéquipiers et amis que son avenir était au Real Madrid. C'est scellé et fermé » a-t-il confié sur sa chaîne Twitch.