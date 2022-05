Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La sortie fracassante de la mère de Mbappé sur sa prolongation !

Publié le 21 mai 2022 à 17h00 par Bernard Colas mis à jour le 21 mai 2022 à 17h01

Alors que Kylian Mbappé a décidé de renouveler son bail avec le PSG, cette décision ne fait pas l’unanimité, incitant la mère du joueur à répondre aux détracteurs sur Twitter.

Ce n’est pas encore officiel, mais le dénouement du feuilleton Mbappé est connu. Après de longues négociations avec les deux clubs, l’international français a décidé de recaler le Real Madrid afin de prolonger avec le PSG. Un retournement de situation qui fait la joie des supporters parisiens, mais à Madrid, l’ambiance est radicalement différente. Kylian Mbappé est critiqué par les fans madrilènes et les observateurs du club merengue, incitant Fayza Lamari, la mère de l’attaquant, à prendre la parole.

« Quand on ne sait pas on se tait »

Sur Twitter , Frédéric Hermel ne s’est pas privé de tacler Kylian Mbappé après l’annonce de sa future prolongation avec le PSG. « Dans le foot il y a ceux qui respectent la parole donnée. Et puis il y a Mbappé… », a lâché l’ancien correspondant de RMC à Madrid, une sortie qui n’a pas du tout été du goût de Fayza Lamari, répondant dans la foulée au journaliste : « Monsieur Hermel. Quand on ne sait pas on se tait… Jamais un accord n'a été donné… Bien à vous . »