Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Mbappé, la signature de Zidane ?

Publié le 21 mai 2022 à 16h30 par Alexis Bernard

Le PSG pourrait officialiser la prolongation de Kylian Mbappé dans les heures à venir. La star tricolore devrait s’exprimer avant ou après le match contre le FC Metz, ce samedi soir. Un retournement de situation exceptionnel en tout point qui pourrait être le début d’un nouveau projet tout aussi XXL. Avec Zinedine Zidane à sa tête ?

En quelques heures, tout s’est accéléré. Kylian Mbappé a pris sa décision finale et l’a fait savoir au PSG comme au Real Madrid. Sauf retournement de situation, le champion du monde va donc prolonger son contrat avec Paris. Selon les informations du journal L’Equipe , il pourrait parapher un nouveau bail de trois saisons. C’est donc une véritable douche froide pour le Real Madrid, certain de mettre la main sur le trésor de Paris, qui arrivait en fin de contrat au 30 juin 2022. Le président madrilène, Florentino Pérez, pensait pouvoir le signer, pour zéro. Le casse du siècle n’aura donc finalement pas lieu…

Paris a refait son retard

Les supporters du PSG attendent encore l’officialisation de Kylian Mbappé et du PSG pour respirer pleinement. En apnée depuis des mois, ils avaient perdu tout espoir de voir le dossier se retourner. Et pourtant, c’est ce qui s’est passé… Les dirigeants parisiens ont progressivement refait leur retard. Pour se présenter, dans le sprint final, au coude à coude avec le Real Madrid. Finalement, les garanties sportives apportées par Doha ont visiblement fait la différence. Et il n’est pas impossible que la prolongation de Mbappé soit la première bonne nouvelle de l’été. Et qu’il va y en avoir une autre…

Sur la ligne... pic.twitter.com/rHN9bJEf4n — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 21, 2022

Et maintenant, Zidane ?