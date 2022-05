Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi vide son sac sur la plainte de la Liga pour Mbappé !

Publié le 24 mai 2022 à 6h15 par Thomas Bourseau

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi avait été pris pour cible par Javier Tebas et la Liga samedi soir dans le cadre de l’annonce de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Lors d’un point presse, le président Al-Khelaïfi a répliqué.

Kylian Mbappé a finalement annoncé sa prolongation de contrat samedi soir dans le cadre de la dernière journée de Ligue 1 et le dernier match de la saison au Parc des princes. Dans le même temps, le PSG a publié une vidéo pour l’occasion sur ses réseaux sociaux lorsqu’en parallèle, la Liga a tapé du poing sur la table. Estimant que les pertes sur les dernières saisons et la masse salariale XXL du PSG auraient dû empêcher le Paris Saint-Germain de boucler une prolongation si onéreuse, la Liga a publié un communiqué dans lequel il était notamment du « danger » que le PSG et surtout le président Nasser Al-Khelaïfi représentant pour le football européen.

« C'est peut-être une bonne chose si la Ligue 1 se débrouille mieux que la Liga »

Lors d’une conférence de presse tenue dans la journée de lundi, Nasser Al-Khelaïfi a recadré la Liga et son président Javier Tebas. « Notre président de Ligue 1 c'est Vincent Labrune. Il peut mieux vous répondre. Mais c'est peut-être une bonne chose si la Ligue 1 se débrouille mieux que la Liga. Nous, on a du respect pour tout le monde. On est concentrés sur notre club, notre championnat, notre meilleur joueur au monde, c'est le plus important pour moi ». Le message est passé.