Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi a tout changé pour Kylian Mbappé !

Publié le 23 mai 2022 à 22h15 par Axel Cornic

C’est le président Nasser Al-Khelaïfi qui semble avoir fait bascule le dossier Kylian Mbappé, qui a récemment prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en 2025.

C’est la grande nouvelle du moment. Alors qu’en Espagne on préparait déjà sa présentation, Kylian Mbappé a décidé de refuser une deuxième fois le Real Madrid après 2017, afin de poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain. « Je suis Français » a expliqué la star française, en direct au journal télévisé de TF1 , ce lundi. « Comme j’ai dit, c’est aussi une reconnaissance envers mon club et mon pays. Je représente aussi mon pays et j’essaye au quotidien de la rendre ». Il sera désormais le joueur le mieux payé du PSG devant Neymar et Lionel Messi, mais également le mieux payé de la planète football et si le Qatar y est arrivé cela semble surtout être grâce à Nasser Al-Khelaïfi.

Al-Khelaïfi a pris les choses en main pour Mbappé