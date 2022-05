Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sarkozy, Macron... Les nouvelles révélations de Kylian Mbappé !

Publié le 23 mai 2022 à 22h00 par La rédaction

Contacté par Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy, Kylian Mbappé revient sur les conseils que les deux hommes politiques lui ont donné pour son avenir.

Si Kylian Mbappé a finalement prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2025, ce dossier a dépassé le cadre du football. En effet, alors que l’international français négociait toujours avec le Real Madrid et le PSG, celui-ci aurait été contacté par Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy. Les deux hommes politiques auraient tenté de convaincre l’attaquant de 23 de rester au sein de la capitale, même si le principal intéressé rappelle que la décision finale n’appartenait qu’à lui.

« Ils m’ont conseillé de continuer encore un peu dans mon pays »

Invité du journal télévisé de TF1 , Kylian Mbappé est revenu sur le rôle joué par Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy dans ce dossier : « Deux présidents m’ont contacté ? On a échangé avec le Président, qui aime le foot tout comme Mr Sarkozy. Nous avons beaucoup échangé sur la possibilité de partir à Madrid et ils m’ont conseillé de continuer encore un peu dans mon pays, pour écrire l’histoire du PSG. Mais c’est avant tout ma décision et je suis content de mon choix. »