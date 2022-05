Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... Al-Khelaïfi en remet une couche sur le choix de Mbappé !

Publié le 23 mai 2022 à 20h15 par Dan Marciano

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi est revenu sur le choix de Kylian Mbappé de prolonger son contrat et sur les arguments mis en avant durant les négociations.

« Quitter mon pays par la petite porte non, mais il y a ce côté sentimental. Le projet a aussi changé; Le club a envie de changer sur le plan sportif. J’ai voulu rester. Mon histoire n’est pas terminée ici. J’ai encore de beaux chapitres à écrire ici. (…) J’ai pris ma décision la semaine dernière ». Présent en conférence de presse ce lundi, Kylian Mbappé est revenu longuement sur son choix de prolonger son contrat jusqu'en 2025. Priorité du Real Madrid, le joueur a fait confiance aux dirigeants parisiens et continue de croire au projet parisien.

« Il a cru à notre projet sportif »

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi est revenu sur le choix de Kylian Mbappé. « Le plus important pour Kylian et nous, c’est le foot. Ce n’était pas facile, mais il a cru à notre projet sportif. Depuis le premier jour, on a investi pour le club, la France. Il sait que le job n’est pas fini. Il a beaucoup à faire ici. On veut gagner, être plus fort la saison prochaine, on est ensemble pour gagner au PSG » a confié le responsable qatari lors d'un entretien accordé à France 2.