Mercato - PSG : La réponse improbable d'Al-Khelaïfi sur une arrivée de Luis Campos !

Publié le 23 mai 2022 à 19h10 par Dan Marciano

Présent en conférence de presse, Nasser Al-Khelaïfi a été interrogé sur la piste Luis Campos. Mais une erreur du journaliste a provoqué l'hilarité dans la salle.

La conférence de presse organisée ce lundi au Parc des Princes pour évoquer la prolongation de Kylian Mbappé a été l'occasion pour Nasser Al-Khelaïfi de commenter la piste Luis Campos. Le Portugais, passé notamment par le LOSC et l'AS Monaco, est pressenti pour remplacer Leonardo au poste de directeur sportif. Selon RMC Sport et le Parisien, ce n'est plus qu'une question de jours avant que son arrivée au PSG ne soit officialisée.

« Georges Campos ? C'est un acteur non ? »

Présent en conférence de presse aux côtés de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi a été interrogé sur la piste Luis Campos. Mais en posant sa question, le journaliste s'est trompé de prénom, prononçant le nom de Georges Campos. Une erreur qui a fait sourire le président du PSG. « Georges Campos ? C'est un acteur non ? (rires). Vous avez posé une question à Georges Campos moi je ne le connais pas » a confié Nasser Al-Khelaïfi, qui a donc esquivé la question sur Luis Campos.