Mercato - PSG : Ekitike, De Jong… Luis Campos est déjà au travail au PSG !

Publié le 23 mai 2022 à 14h30 par Thibault Morlain

Officiellement, Luis Camps n’est pas encore le directeur sportif du PSG. Toutefois, tout indique que le Portugais va remplacer Leonardo à ce poste. Et Campos n’attendrait pas d’être nommé officiellement pour déjà se mettre au travail afin de construire les bases du futur club de la capitale.

Samedi soir, sur la pelouse du Parc des Princes, Nasser Al-Khelaïfi a annoncé une très grande nouvelle : la prolongation de Kylian Mbappé. Annoncé au Real Madrid, le Français a finalement choisi de continuer au PSG, s’engageant alors jusqu’en 2025. Et pour rester à Paris, Mbappé a certainement reçu des garanties concernant les futurs changements. La révolution en interne aurait d’ailleurs débuté avec le départ de Leonardo. Juste après la rencontre face à Metz, le Brésilien aurait été démis de ses fonctions de directeur sportif. Cela faisait plusieurs semaines qu'un départ de Leonardo était dans l’air et plusieurs noms étaient évoqués pour le remplacer. Mais aujourd’hui, le nom de son successeur au PSG serait désormais connu et c’est Luis Campos qui pourrait reprendre les commandes au Parc des Princes. Passé par le Real Madrid, l’AS Monaco ou encore le LOSC, le Portugais devrait très rapidement être nommé au PSG afin d’accélérer encore un peu plus dans le processus de reconstruction. Toutefois, il semblerait que Luis Campos n’attende pas d’être officiellement en fonction pour passer à l’action et bouger ses pions pour le recrutement estival du PSG.

Le recrutement made in Campos !

Sous la houlette de Luis Campos, le PSG va connaitre de nombreux changements au sein de son effectif cet été. Ainsi, alors que le Portugais aura en charge le dégraissage et les départs des indésirables, il va également falloir se renforcer. Les priorités seraient d’ailleurs déjà établies à Paris, où on voudrait un défenseur central polyvalent, trois milieu de terrain ainsi qu’un nouvel attaquant. De gros chantiers sur lesquels Luis Campos travailleraient donc déjà. Et ce lundi, Footmercato a assuré que le futur directeur sportif du PSG aurait pris le dossier Hugo Ekitike en mains. Révélation de la saison du côté de Reims, l’attaquant de 19 ans a tapé dans l’oeil de grosses écuries européennes, dont le PSG. Cherchant à recruter des joueurs à fort potentiel, Campos s’apprêterait d’ailleurs à formuler un chèque de 45M€ aux Rémois afin de recruter Ekitike.



Mais cela ne serait pas tout pour le recrutement made in Luis Campos. Ce dimanche, Le Parisien expliquait que le Portugais appréciait également bien le profil de Renato Sanches, milieu de terrain du LOSC. Déjà dans le viseur du PSG par le passé, l’international lusitanien pourrait enfin débarquer dans la capitale grâce à Campos. Et à ses côtés, dans l’entrejeu, on pourrait également retrouver un certain Frenkie De Jong. Depuis plusieurs jours maintenant, il est question d’un départ du Néerlandais au FC Barcelone afin que le club catalan renfloue ses caisses. Luis Campos pourrait alors en profiter. Selon les informations de Francesc Aguilar, le futur directeur sportif parisien apprécierait grandement le profil du Néerlandais, qu’il suivrait d’ailleurs maintenant depuis plusieurs années. Et alors que Manchester United serait aussi dans le coup, le PSG pourrait avoir un avantage pour Frenkie De Jong puisque ce dernier veut jouer la Ligue des Champions, compétition à laquelle les Red Devils ne participeront pas la saison prochaine.