Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Leonardo... Les coulisses de l'arrivée de Campos sont révélées !

Publié le 23 mai 2022 à 13h00 par Amadou Diawara

Après avoir prolongé Kylian Mbappé, le PSG aurait décidé de remercier Leonardo pour le remplacer par Luis Campos. Pour bouclé l'arrivée du directeur sportif portugais, Nasser Al-Khelaïfi aurait lancé les contacts depuis le mois de mars.

Ce samedi soir, le PSG a annoncé la prolongation de Kylian Mbappé pour les trois prochaines saisons. Dans la foulée, le club de la capitale aurait fait une annonce fracassante à Leonardo. En effet, selon RMC Sport , L'Equipe et plusieurs autres médias, Nasser Al-Khelaïfi aurait fait savoir à son directeur sportif qu'il n'allait pas continuer l'aventure avec le PSG. Et pour remplacer Leonardo, le président parisien aurait décidé de miser sur Luis Campos. D'ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi aurait déjà bouclé l'arrivée du directeur sportif portugais, et ce, grâce à un travail débuté au mois de mars.

Le PSG aurait lancé les contacts avec Luis Campos en mars

Selon les informations de Paris United , le PSG aurait bel et bien remercié Leonardo après la prolongation de Kylian Mbappé pour nommer Luis Campos. Et à en croire le média français, Nasser Al-Khelaïfi s'activerait sur ce dossier depuis deux mois. En effet, le patron du PSG aurait approché Luis Campos en mars. Et tout se serait accéléré avec le renouvellement de contrat de Kylian Mbappé. Comme l'a indiqué Paris United , la direction du PSG aurait été en contact avec Luis Campos pendant quatre jours avant l'officialisation pour son numéro 7.