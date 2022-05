Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelles révélations sur la succession de Pochettino !

Publié le 23 mai 2022 à 10h10 par La rédaction

Avec le départ imminent de Mauricio Pochettino, le PSG explore plusieurs pistes au poste d’entraineur, sans rien de concret pour le moment.

Ce n’est plus qu’une question de jours, peut-être d'heures : le Paris Saint-Germain va prochainement annoncer le départ de son entraineur argentin Mauricio Pochettino, qui ne résistera pas malgré le dixième titre de champion de France parisien obtenu cette saison. Qui sera alors le prochain entraîneur du PSG ? Plusieurs noms circulent. Selon les derniers échos, Zinedine Zidane ne viendra finalement pas. En parallèle, avec la future nomination de Luis Campos au poste de directeur sportif, la piste Christophe Galtier a pris de l'ampleur. Mais tout serait encore très flou pour le successeur de Pochettino.

Aucune tendance pour l’instant

Dans les colonnes de L’Equipe , on apprend que le mystère demeure autour de l’identité du futur entraineur du PSG. Aucun nom de favori ne s’est encore dégagé, et Luis Campos, le très probable futur directeur sportif du club, pourrait avoir une influence sur l’heureux élu, en choisissant l’un de ses compatriotes portugais. Parmi eux, deux noms ressortent : Sergio Conceiçao, l’actuel technicien du FC Porto, et Ruben Amorim, coach du Sporting Portugal. Concernant Conceiçao, le10sport.com vous révélait toutefois récemment qu'il n'y avait eu aucun contact.