EXCLU - Mercato - PSG : Leonardo/Conceiçao, c’est non

Publié le 20 mai 2022 à 10h45 par Alexis Bernard

En quête d’un nouvel entraîneur pour succéder à Mauricio Pochettino la saison prochaine, le PSG étudie plusieurs possibilités. Une short-list dans laquelle on retrouve, en tête, Zinedine Zidane. Récemment, le nom de l’actuel entraîneur du FC Porto, Sergio Conceiçao, a été mentionné. Le 10 Sport a enquêté sur cette piste et vous livre ses éléments.

L’ensemble du PSG est concentré, déterminé, focalisé et obnubilé par le dossier Mbappé. Et le verdict ne devrait plus trop tarder… Selon les informations de Foot Mercato , le champion du monde prévoit de communiquer sa décision ce dimanche. L’Equipe précise de son côté que cela se fera dans l’émission phare de TF1 , « Téléfoot ». Mais il y a bien un autre dossier, de grande envergure, côté parisien. Celui de l’entraîneur. Hormis un titre de champion de France, Mauricio Pochettino dispose d’un bien pale bilan. Il est plus que difficile d’imaginer pour lui un avenir à Paris, même si son contrat prévoit encore un an de collaboration avec le PSG. Clairement, à Doha, on aspire à changer de coach. Et Leonardo travaille activement en ce sens.

Zidane, la priorité absolue

Sur la short-list du PSG, qui comporte principalement entre trois à quatre noms, on retrouve loin devant toutes les pistes un nom. Celui de Zinedine Zidane. Libre de tout contrat, le Français est l’absolue priorité des dirigeants qataris. Depuis un an, un travail de sape s’opère, par l’intermédiaire de son conseiller, Alain Migliaccio. Comme révélé par le10sport.com ces derniers mois, l’écart entre Paris et Zidane se réduit à vue d’œil. Et la possibilité de voir Zizou débarquer au PSG est réelle. Pour autant, rien n’est fait. Le chemin est encore long. Très long. Et le dossier Mbappé pourrait d’ailleurs conditionner celui de l’entraîneur…

Aucun rendez-vous avec Conceiçao