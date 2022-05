Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande décision du clan Dembélé pour son avenir !

Publié le 20 mai 2022 à 9h15 par Guillaume de Saint Sauveur

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé est annoncé comme étant l’une des grandes priorités du PSG. Mais son entourage semble donner sa priorité à une prolongation en Catalogne…

Au même titre que Kylian Mbappé avec le PSG, Ousmane Dembélé (24 ans) arrive en fin de contrat au FC Barcelone, et son futur est lui aussi encore très incertain. Courtisé justement par le PSG avec qui il aurait déjà un accord contractuel depuis le mois de janvier dernier, Dembélé multiplie les réunions avec le Barça par le biais de son entourage puisque Xavi souhaite absolument le conserver au Camp Nou. Et une tendance semble se dessiner dans ce feuilleton.

Priorité à Barcelone pour Dembélé ?

Selon les révélations du quotidien catalan Sport dans ses colonnes du jour, une nouvelle réunion au sommet serait prévue pour la semaine prochaine entre le FC Barcelone et les agents d’Ousmane Dembélé, qui formuleront une contre-proposition à la dernière offre du club blaugrana. Et Sport précise que l’entourage de Dembélé aurait fait savoir au Barça qu’il restait sa grande priorité devant les offres du PSG, de Chelsea et du Bayern Munich. Coup dur en perspective pour Leonardo ?