Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Dembélé... Le Qatar s'est fixé une mission prioritaire !

Publié le 23 mai 2022 à 10h15 par Amadou Diawara

En fin de contrat avec le PSG le 30 juin, Kylian Mbappé a finalement paraphé un nouveau bail de trois saisons à Paris. Désormais, la mission de Nasser Al-Khelaïfi serait de composer une équipe autour de son numéro 7 avec moins de stars, plus de soldats et davantage de Français, dont Ousmane Dembélé.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé avait pris un engagement moral pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement depuis le mois de janvier. Toutefois, selon nos informations, le PSG a réussi à refaire son retard sur le club merengue au début du mois d'avril, jusqu'à prendre l'avantage et prolonger son numéro 7 quelques semaines plus tard. Et maintenant que Kylian Mbappé a rempilé pour trois saisons, Nasser Al-Khelaïfi aurait prévu de façonner une équipe autour de lui.

Le PSG veut moins de stars et plus de soldats autour de Kylian Mbappé

Selon les informations de RMC Sport , le PSG aurait prévu de nommer son nouvel entraineur après l'officialisation de l'arrivée de Luis Campos en tant que directeur sportif. Dans la foulée, le club de la capitale devrait se tourner vers le marché pour bâtir une équipe autour de Kylian Mbappé, qui vient d'étendre son bail de trois saisons à Paris. Pour ce faire, Nasser Al-Khelaïfi compterait composer un effectif avec moins de stars, plus de soldats et davantage de Français. D'ailleurs, le président du PSG penserait toujours à recruter Ousmane Dembélé, qui est en fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone.