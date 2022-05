Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'incroyable punchline de Di Maria après la prolongation de Mbappé !

Publié le 23 mai 2022 à 7h45 par Dan Marciano

Questionné par la presse espagnole sur la prolongation de Kylian Mbappé, Angel Di Maria n'a pas hésité à évoquer son passage au Real Madrid pour tacler gentiment les médias ibériques.

C'est une issue à laquelle ne s'attendait pas les médias espagnols. Annoncé très proche du Real Madrid, Kylian Mbappé a pris la décision de prolonger son contrat avec le PSG, jusqu'en 2025. Evidemment en Espagne, ce choix fait les gros titres de l'actualité. Certains journalistes ont eu du mal à garder leur calme ces dernières heures, évoquant une « trahison » de la part de Kylian Mbappé. Mais au sein du PSG, l'ambiance est tout autre.

« Quand j'étais en Espagne, El Chiringuito m'a achevé tous les jours et j'ai fini par tout gagner avec Madrid »