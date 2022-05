Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Di Maria lâche un nouveau tacle au PSG après son départ !

Publié le 22 mai 2022 à 23h45 par La rédaction

Alors qu’Angel Di Maria n’a pas été prolongé par le Paris Saint-Germain, sa femme, Jorgelina Cardosa semble en vouloir à ceux qui ont pris cette décision.

Après sept saisons, Angel Di Maria a disputé son dernier match sous le maillot du Paris Saint-Germain. Décisif lors de la victoire face à Metz (5-0), l’Argentin quitte donc le club de la capitale avec 93 buts et 119 passes décisives au compteur en 295 rencontres. Toutefois, l’ailier possède quelques regrets. En effet, ce dernier souhaitait poursuivre son aventure au PSG, comme il l’a lui-même confié : « Si j'ai compris la décision du PSG de ne pas activer ma prolongation d'un an ? Le club savait que je voulais rester une année de plus » . Libre de tout contrat le 30 juin prochain, le natif de Rosario n’a finalement pas été prolongé, une décision que sa femme ne comprend pas.

« Ceux qui décident ont préféré te dire au revoir »

Dans un message publié sur Instagram , la femme d’Angel Di Maria, Jorgelina Cardosa, est revenue sur le départ de l’Argentin, et pointe du doigt les dirigeants du Paris Saint-Germain : « Angel continuera de briller peu importe où il ira, personne n’éteindra sa lumière. Jamais ! Ils n’ont jamais réussi. (…) Angel, être remplaçant non plus n’a pas éteint ta lumière. (…) 34 ans, ce n’est rien quand ton football montre que tu es encore jeune ! Mais bon, ceux qui décident ont préféré te dire au revoir... Une autre équipe t’appréciera comme tu le mérites et fera sortir de toi le meilleur ! (...) Quand une porte se ferme, une autre s’ouvre. »