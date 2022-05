Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli a pris sa décision pour son avenir !

Publié le 22 mai 2022 à 23h00 par Dan Marciano mis à jour le 22 mai 2022 à 23h20

Très proche de Pablo Longoria, Jorge Sampaoli aurait de grandes chances de prolonger son contrat. Rien d'urgent pour le technicien argentin, qui devrait profiter de quelques jours de vacances avant de se pencher sur son avenir.

L'euphorie s'est emparée du Vélodrome ce samedi soir. Grâce à un but du RC Lens face à l'AS Monaco dans les ultimes instants du match, l'OM verra la Ligue des champions. Deuxième du classement derrière le PSG après sa victoire face au RC de Strasbourg (4-0), le club marseillais disputera une compétition qu'elle n'a plus disputé depuis la saison 2020/2021. Avec Jorge Sampaoli a sa tête ? Questionné sur son avenir ce samedi soir, le technicien argentin a lâché une réponse claire : « A l’année prochaine ? Oui ! ».

Sampaoli parti pour rester à l'OM

Ce dimanche, L'Equipe confirme la tendance. Jorge Sampaoli a été touché par le soutien de son président, Pablo Longoria, lorsque les premières perturbations étaient apparues à Marseille durant le mois de mars. Même s'ils n'ont pas toujours été d'accord, les deux hommes se respectent et seraient prêts à poursuivre l'aventure ensemble. Le président de l'OM lui aurait déjà proposé de prolonger son contrat. L'Argentin, heureux à Marseille, ne ferme pas la porte à une nouvelle signature et pourrait donner sa réponse après quelques jours de vacances en Amérique du Sud. L'ère Sampaoli n'est pas près de se terminer à l'OM.