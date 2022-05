Mercato - PSG : Antonio Conte annonce la couleur pour son avenir !

Foot - Mercato - PSG

Après la victoire de son équipe face à Norwich (0-5), Antonio Conte s'est prononcé sur son avenir à Tottenham. Annoncé au PSG, le technicien devrait rencontrer ses dirigeants dans les prochains jours pour faire un point sur son futur.

La succession de Mauricio Pochettino devrait être le prochain chantier des responsables qataris. Le technicien argentin devrait rencontrer Nasser Al-Khelaïfi dans les prochains jours pour faire le point sur son avenir, mais les chances de le voir poursuivre l'aventure sont minces. Les décideurs du PSG ont déjà coché le nom de plusieurs techniciens. Comme annoncé par le 10Sport.com, le profil d'Antonio Conte est surveillé, mais les discussions n'ont pas encore débuté dans ce dossier.

Ce dimanche, Antonio Conte a fait le point sur son avenir à Tottenham. Le technicien devrait rencontrer ses responsables dans les prochains jours. « Je suis une personne qui a de l'ambition et j'aime me battre pour quelque chose d'important, soulever un trophée. Je suis très heureux. Ensuite, nous verrons. J'ai toujours dit qu'à la fin de la saison, je parlerais au club. Nous essaierons de trouver la meilleure solution » a confié le coach des Spurs dans des propos rapportés par Football.london.

Antonio Conte on future: “I am a person who has ambition and I like to fight for something important, to lift a trophy”, tells @AlasdairGold. ⚪️ #THFC“I'm very happy. Then we'll see. I always said at the end of the season I'd speak to the club and we'll find the best solution”.