Mercato - PSG : Thiago Motta sort du silence pour l'après-Pochettino !

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain pour succéder à Mauricio Pochettino, Thiago Motta s’est exprimé sur le sujet.

Alors que la saison du Paris Saint-Germain est désormais terminée, il devrait y avoir du mouvement en interne. Cela a déjà commencé avec le licenciement de Leonardo, et Mauricio Pochettino devrait également être remercié très prochainement. Toutefois, il est difficile de prédire qui succédera à l’Argentin sur le banc du PSG. Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid, est la priorité du Qatar comme annoncé par le10sport.com, mais celui-ci ne devrait finalement pas rejoindre la capitale selon les informations de Téléfoot . En cas d’échec sur ce dossier, le champion de France étudie également la piste menant à Thiago Motta, qui ne laisse pas filtrer d’indices sur son avenir.

Régulièrement évoqué parmi les candidats à la succession de Mauricio Pochettino, Thiago Motta a réagi à ces rumeurs. « Ce n'est pas la première fois avec ces rumeurs sur le PSG... et ce ne sera pas la dernière. Je vais passer du temps avec ma famille maintenant et ensuite je rencontrerai le conseil d'administration de Spezia pour discuter de mon avenir » a confié l’Italien, dans des propos relayés par le journaliste Fabrizio Romano.

