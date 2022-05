Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a son plan B pour Zinedine Zidane !

Publié le 22 mai 2022 à 13h45 par Thibault Morlain

Ce n’est plus un secret, le Qatar rêve de voir Zinedine Zidane remplacer Mauricio Pochettino au PSG. Mais si cela venait à ne pas se faire, un plan B existerait.

La révolution aurait déjà débuté au PSG. En effet, suite à la prolongation de Kylian Mbappé, Leonardo aurait été remercié de son poste de directeur sportif. Et le suivent sur la liste ne serait autre que Mauricio Pochettino. L’Argentin devrait être remercié et pour le remplacer, le rêve se nomme Zinedine Zidane. Mais ce dimanche, les informations divergent concernant l’ancien entraîneur du Real Madrid. Selon Téléfoot , Zidane ne viendra pas, mais comme expliqué par RMC , Zizou n’aurait toujours pas dit non au PSG, étant notamment en discussions avec l’Emir du Qatar.

Motta à défaut de Zidane ?

De son côté, Canal Supporters confirme que la priorité du PSG se nomme Zinedine Zidane et que les discussions devraient se poursuivre dans les jours à venir. Mais rien n’est donc encore fait avec l’entraîneur français. Ainsi, si Zidane ne venait pas au PSG, c’est Thiago Motta qui pourrait débarquer. Comme expliqué par le média français, l’ancien entraîneur de La Spezia serait très apprécié à Paris. A suivre…