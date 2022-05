Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Annoncé au PSG, Zidane lâche une énorme annonce... sur l'OM !

Publié le 22 mai 2022 à 12h45 par La rédaction

Dans les petits papiers du PSG pour succéder à Mauricio Pochettino, Zinédine Zidane a félicité l’OM pour la qualification en Ligue des Champions, tout en clamant son amour pour le club olympien.

Alors que le départ de Leonardo du PSG semble imminent, Mauricio Pochettino pourrait prendre le même chemin. Pour le remplacer, la priorité de Paris s’appelle Zinedine Zidane. Comme annoncé en exclusivité par le10sport.com, le PSG avance sur ce dossier malgré l’envie de Zizou de prendre la tête de l’équipe de France. Même si le club de la capitale ne s’avoue pas vaincu, Zinedine Zidane a fait une déclaration qui ne passe pas inaperçue...

« Quand on est supporter de l'OM, on l'est toujours »

Alors qu’il s’exprimait sur la qualification directe de l’OM en Ligue des Champions, l’ancien entraîneur du Real Madrid a répété son amour pour son club de cœur. « Quand on est supporter de l'OM, on l'est toujours », a lâché Zinédine Zidane au micro de La Provence . Des mots forts alors qu'il est annoncé comme le favori pour être le prochain entraineur du PSG. Les dirigeants parisiens vont devoir être convaincants pour attirer le technicien français…