Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Zidane !

Publié le 22 mai 2022 à 11h45 par La rédaction

Priorité du PSG, Zinédine Zidane n’aurait cette fois pas dit non à l’approche du club de la capitale qui veut le faire venir dès cet été.

Depuis l’annonce officielle de la prolongation de Kylian Mbappé avec le PSG jusqu’en 2025, la rumeur Zidane a fait son grand retour. Il faut dire que l’effectif parisien a de quoi séduire. Libre depuis son départ du Real Madrid à l’été 2021, Zinédine Zidane semble attendre l’équipe de France. Mais comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG continue d’avancer dans ce dossier.

Zinédine Zidane n’a pas dit non

Et depuis quelques heures, les choses se préciseraient. Zinedine Zidane sera-t-il le prochain entraîneur du PSG ? Ce dimanche, Téléfoot a assuré qu'il ne viendrait pas. Toutefois, d’après les informations de RMC Sport , Zinédine Zidane, qui a décliné l’offre l’hiver dernier, n'aurait pas dit non au club de la capitale, bien que sa priorité absolue resterait de prendre les commandes de l'équipe de France. Actuellement, on serait encore loin d'un accord entre le PSG et Zidane, mais cela discuterait directement entre l'ancien entraîneur du Real Madrid et l'Emir du Qatar.