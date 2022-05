Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce de Mauricio Pochettino sur son avenir !

Publié le 22 mai 2022 à 9h10 par Pierrick Levallet

Depuis quelques mois maintenant, la place de Mauricio Pochettino est vivement remise en question. L’entraîneur argentin pourrait être victime de son style de jeu jugé peu divertissant et pas assez efficace à l’approche du mercato estival. Mais le technicien parisien n’envisage toujours pas un avenir loin du PSG pour le moment.

Malgré un titre de champion de France dans la poche cette saison, Mauricio Pochettino verrait son avenir être toujours plus incertain du côté du PSG. L’entraîneur argentin est accablé par les critiques ces derniers temps et elles pourraient bien avoir raison de lui. De plus, l’ancien de Tottenham n’a pas été en mesure d’emmener son équipe loin en Ligue des champions, puisqu’elle a été éliminée dès les huitièmes de finale après une nouvelle tragédie face au Real Madrid. Les heures pourraient donc être comptées pour Mauricio Pochettino au PSG. Mais ce dernier ne semble pas s’être imaginé ailleurs pour le moment.

Pochettino ne prévoit pas un avenir loin du PSG pour le moment

« Quels sont mes plans maintenant ? Me reposer quelques jours puis reprendre contact avec le club pour travailler sur la saison prochaine » a confié l’entraîneur argentin en conférence de presse après la victoire face au FC Metz (5-0) et à la cérémonie du sacre du champion de France. Pour le moment, Mauricio Pochettino semble avoir prévu son avenir au PSG la saison prochaine. Il n'empêche que l'Argentin se dirigerait tout droit vers un départ. Alors que le PSG vient de se séparer de Leonardo, le prochain sur la liste devrait être Pochettino.