Mercato - PSG : Cette sortie inattendue sur l'avenir de Pochettino !

Publié le 22 mai 2022 à 3h45 par Arthur Montagne

Invité à commenter la situation de Mauricio Pochettino, Luis Fernandez n'est pas fermé à l'idée de voir l'Argentin quitter le PSG.

« Je ne vois de raisons pour lesquelles je ne serais plus là la saison prochaine. J'ai encore une année de contrat ». Mauricio Pochettino continue d'assurer qu'il sera au PSG la saison prochaine malgré les nombreuses rumeurs l'annonçant sur le départ. Sous contrat jusqu'en 2023, le technicien argentin refuse de se voir ailleurs pour le moment. Une situation commentée par Luis Fernandez qui connaît très bien Mauricio Pochettino pour l'avoir entraîné au PSG.

«J’ai été entraîneur, je sais que c’est un poste difficile»

« Ça, c’est une décision qui sera prise au regard de son parcours. Il a eu des hauts et des bas. Il a gagné le championnat, mais est passé à côté en Ligue des champions et a été éliminé prématurément en Coupe (en 8e de finale contre Nice). La frustration et le mécontentement des supporters seront difficiles à apaiser. Je ne peux pas le défendre là-dessus. J’ai été entraîneur, je sais que c’est un poste difficile », assure-t-il au Parisien .