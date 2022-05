Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi confirme un coup XXL sur le marché des transferts !

Publié le 22 mai 2022 à 2h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le FC Barcelone semble déterminé à recruter Robert Lewandowski en provenance du Bayern Munich et été, Xavi confirme les négociations en cours avec le buteur polonais.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski (33 ans) serait partant pour changer d’air cet été et surtout rallier le FC Barcelone qui en a fait sa nouvelle priorité offensive du mercato ! Le buteur polonais fait l’objet de nombreuses spéculations en Espagne depuis maintenant plusieurs semaines, et en conférence de presse samedi, Xavi a confirmé les négociations entamées par le Barça pour attirer Lewandowski.

« C’est l’une des options »

« (Lewandowski a dit qu'il ne voulait pas rester au Bayern. Est-ce que cela le rapproche du Barça ?) Oui, c'est l'une des options. Il a dit publiquement qu'il voulait partir. Des négociations sont en cours. Il lui reste un an et ce ne sera pas facile avec le Bayern au milieu, mais Lewandowski est l'une des options, bien sûr », a clairement expliqué l’entraîneur du FC Barcelone. Reste désormais à savoir si le Bayern sera disposé à vendre Lewandowski à un an de la fin de son contrat...