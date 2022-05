Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone... Les vérités de Xavi sur l'avenir de Frenkie de Jong !

Publié le 22 mai 2022 à 7h00 par Amadou Diawara

Pour renflouer ses caisses, le FC Barcelone pourrait se séparer de Frenkie de Jong cet été. Alors que le PSG serait en embuscade, Xavi a fait une mise au point sur l'avenir de son milieu de terrain néerlandais.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le FC Barcelone, Frenkie de Jong pourrait faire ses valises plus tôt que prévu. Alors que le Barça a de gros soucis sur le plan financier, l'international néerlandais pourrait être sacrifié par sa direction lors de la prochaine fenêtre de transferts. Disposant d'une grosse cote sur le marché, Frenkie de Jong aurait des chances d'être vendu pour équilibrer les comptes du FC Barcelone. Interrogé ce samedi après-midi en conférence de presse, Xavi a lâché toutes ses vérités sur la situation du Néerlandais.

«Frenkie est un super joueur, mais...»

« Y a-t-il un espoir pour que Frenkie de Jong reste ? Nous sommes de nouveau en train de parler de la situation économique. Frenkie est un super joueur pour faire la différence et marquer une époque. Mais nous devons examiner des situations spécifiques. J'aime beaucoup Frenkie. Il est très compétent et peut nous aider. Une fois de plus, nous parlons d'argent, ce que je n'aime pas. Ce qui est clair pour nous, c'est que les joueurs qui arrivent doivent s'améliorer. On ne peut pas signer un joueur dont on sait qu'il ne jouera pas. Nous les avons déjà. Nous devons signer des joueurs qui peuvent être des titulaires et c'est ce que nous recherchons » , a expliqué Xavi.