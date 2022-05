Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'annonce retentissante de Xavi sur le transfert de Lewandowski !

Publié le 21 mai 2022 à 15h00 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern, Robert Lewandowski serait dans le viseur du FC Barcelone en vue d'un transfert cet été. Interrogé sur ce dossier en conférence de presse, Xavi a lâché toutes ses vérités.

Après avoir recruté Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, Xavi voudrait continuer sur sa lancée et s'offrir les services d'un nouvel attaquant cet été. Dans cette optique, le coach du Barça aurait identifié le profil de Robert Lewandowski, qui sera en fin de contrat le 30 juin 2023 avec le Bayern. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Xavi a été interrogé sur ce dossier. Et le technicien du FC Barcelone a reconnu qu'il y avait des négociations pour tenter de recruter Robert Lewandowski.

«C'est une possibilité qu'il vienne, des négociations sont en cours»

« (Lewandowski a dit qu'il ne voulait pas rester au Bayern. Est-ce que cela le rapproche du Barça ?) Oui, c'est l'une des options. Il a dit publiquement qu'il voulait partir. Des négociations sont en cours. Il lui reste un an et ce ne sera pas facile avec le Bayern au milieu, mais Lewandowski est l'une des options, bien sûr » , a déclaré Xavi. Reste à savoir si le technicien du FC Barcelone réussira à faire plier le Bayern lors du prochain mercato estival.