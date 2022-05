Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le vent est sur le point de tourner pour Lewandowski !

Publié le 21 mai 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Bien que le FC Barcelone semble faire le forcing pour recruter Robert Lewandowski, le transfert de l’attaquant du Bayern Munich ne pourrait se concrétiser en l’état selon le président de la Liga, à savoir Javier Tebas.

Partira, ne partira pas ? Le Bayern Munich s’est montré catégorique sur la question et ce, à plusieurs reprises par le biais de son président Herbert Hainer : Robert Lewandowski honorera son contrat jusqu’à l’été 2023 au Bayern. Néanmoins, le forcing de Lewandowski en coulisse, qui forcerait la main à ses dirigeants pour rejoindre le FC Barcelone avec qui il se serait déjà mis d’accord sur les bases de son contrat selon AS , aurait redistribué les cartes. Cependant, pour le président de la Liga, le FC Barcelone n’aurait pas la marge de manoeuvre économique nécessaire pour recruter Robert Lewandowski.

Pour Tebas, le Barça ne peut pas recruter Lewandowski pour le moment !

« À ce jour, non. D'autres choses doivent se produire, dont je ne sais pas si elles vont se produire. Le BLM, Barca Estudios... Dans leur budget, ils avaient une vente de Barça Estudios que je ne vois pas. Les chiffres sont très simples, si vous avez plus de 500 millions de pertes des deux années précédentes, vous devez les récupérer pour pouvoir signer sans la règle du 1/3. Alors qu'il reste encore un an à Lewandowski au Bayern, entre ce que Lewandowski veut être payé et ce que le Bayern veut prendre... Je ne le vois pas à Barcelone pour le moment ». a tenu à affirmer Javier Tebas, président de la Liga, lors du forum ISDE Sports Convention vendredi dans des propos rapportés par Marca .