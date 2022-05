Mercato - PSG : Le Qatar dégaine une grosse offre pour cette star !

Foot - Mercato - PSG

Possiblement sur le départ à Liverpool cet été, Sadio Mané disposerait visiblement d’une grosse offre en provenance du PSG.

Depuis 2016, Sadio Mané fait les beaux jours de Liverpool. Le Sénégalais est l’une des stars de Jürgen Klopp, brillant notamment aux côtés de Mohamed Salah. Une belle histoire qui pourrait toutefois prendre fin à l’occasion du prochain mercato estival. Alors que Mané est sous contrat jusqu’en 2023 avec les Reds, il pourrait ne pas prolonger et donc faire ses valises dans les semaines à venir. Et la raison de tout cela ne serait ni plus ni moins que le PSG.

Il y a quelques jours, Christian Falk avait lâché une bombe concernant l’intérêt du PSG pour Sadio Mané. Et voilà que le journaliste de Bild en a rajouté une couche. Ainsi, la star de Liverpool disposerait d’une très grosse offre de la part du PSG. Une proposition colossale puisqu’elle serait visiblement hors de portée pour le Bayern Munich, également intéressé par Mané.

TRUE✅ If Sadio Mané will leave @LFC the big favorite for a Transfer is @PSG_inside. the strong interest and high salary at Paris are the reason why he hesitates to sign a new contract at Liverpool @FCBayern #EnglischeWoche pic.twitter.com/lW26HVWBLc