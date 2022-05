Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce lourde de sens de Klopp sur les transferts de Mané et Salah !

Publié le 20 mai 2022 à 18h30 par Thomas Bourseau

Afin de potentiellement prendre la suite de Kylian Mbappé dont l’avenir demeure indécis à l’instant T, le comité de direction du PSG songerait à la fois à Sadio Mané et à Mohamed Salah, tous deux sous contrat à Liverpool jusqu’en juin 2023. Entraîneur des Reds, Jürgen Klopp a jeté un froid sur les transferts des internationaux sénégalais et égyptien pour le moment.

Et si Kylian Mbappé finissait par ne pas privilégier l’offre de prolongation de contrat XXL soumise par le PSG comme sa mère Fayza Lamari l’a souligné ce vendredi pour prendre la décision de signer en faveur du Real Madrid ? C’est une hypothèse à sérieusement prendre en considération puisque Mbappé a le choix entre le PSG et le Real Madrid pour poursuivre sa carrière la saison prochaine. Son choix devrait être annoncé samedi ou dimanche matin. En attendant, la presse espagnole se déchaîne en révélant par le biais d’ Eurosport une proposition de contrat du PSG grâce auquel il percevrait un salaire annuel de 100M€ et une prime à la signature de 300M€. Pour éventuellement remplacer Mbappé, le comité de direction du PSG et les propriétaires qataris auraient des vues sur Mohamed Salah ou encore Sadio Mané, tous deux sous contrat jusqu’à l’été 2023 à Liverpool.

Mané curieux de l’offre du PSG, Salah pas intéressé par Barcelone

Cependant, le profil de Sadio Mané, qui serait une véritable option pour le PSG selon Sport BILD qui a affirmé cette semaine que le contrat XXL que pourrait proposer le club de la capitale intéresserait particulièrement le Sénégalais et l’inciterait à étudier le bienfondé d’une prolongation à Liverpool, serait également apprécié du FC Barcelone et du Bayern Munich. Pour ce qui est de Mohamed Salah, pour qui les discussions traînent depuis un bon moment avec Liverpool au sujet de sa prolongation de contrat pour des raisons économiques, le FC Barcelone aurait également des vues sur l’Égyptien bien que Fabrizio Romano ait fait part d’un désintérêt de Salah pour le Barça cet été. De quoi permettre au PSG de potentiellement se mettre à rêver du recrutement de Mohamed Salah en cas de transfert de Kylian Mbappé.

Klopp révèle que ni Mané ni Salah n’a demandé à quitter Liverpool !

Et alors que le PSG semblerait être bien placé que ce soit pour le transfert de Sadio Mané ou la venue de Mohamed Salah, Jürgen Klopp a affirmé en conférence de presse ce vendredi que ni le champion de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, ni le finaliste de la CAN avec l’Égypte n’a approché l’entraîneur de Liverpool ou le comité de direction des Reds pour évoquer des envies d’ailleurs en l’état. « Je ne veux voir personne partir, mais c'est la vie. Personne n'est venu me voir pour me dire qu'il voulait partir. Ce n'est pas le moment pour cela. Je n'ai aucune idée de qui veut partir pour le moment mais si quelqu'un vient me voir et me dit qu'il a un club qu'il veut rejoindre, nous parlerons au club avec une offre ». a confié Klopp dans des propos rapportés par The Liverpool Echo . Le PSG sait donc à quoi s’en tenir, les transferts de Sadio Mané et Mohamed Salah ne seraient pas encore à l’ordre du jour à Liverpool.