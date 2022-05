Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar dégaine une offre surréaliste pour Mbappé !

Publié le 20 mai 2022 à 14h30 par Arthur Montagne mis à jour le 20 mai 2022 à 14h40

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé devrait très prochainement levé le voile sur son avenir. Longtemps annoncé proche du Real Madrid, l'attaquant français pourrait finalement prolonger au PSG. Et pour cause, le Qatar aurait proposé un salaire démentiel pour convaincre son joueur de rester.

Plus que quelques heures afin de connaître enfin le dénouement du feuilleton Mbappé. Et pour cause, dimanche, l'attaquant français révélait que son était « quasiment » fait et qu'il dévoilerait sa décision avant le 28 mai, date du prochain rassemblement de l'équipe de France. « J'annoncerai officiellement ma décision sur mon avenir avant de rejoindre l'équipe de France », expliquait-il lors de la cérémonie de remise de Trophées UNFP. Et le moment est proche d'arriver. En effet, l'annonce tant attendue depuis de nombreux mois devrait intervenir dans les prochaines heures puisque selon plusieurs médias, c'est ce week-end que Kylian Mbappé va prendre la parole. Foot Mercato et L'Equipe affirment que ce sera dimanche. Le quotidien précise même que ce sera dans l'émission Téléfoot , sur TF1 . Une information que nous sommes en capacité de démentir. Selon nos sources, Kylian Mbappé ne s'exprimera pas chez Téléfoot .



Et reste à savoir ce qu'il dira, surtout... Même Mauricio Pochettino ne semble pas le savoir. « Je ne connais pas sa décision, c’est quelque chose de personnel qui concerne Kylian et le club. Ce n’est pas à moi de communiquer à ce sujet, c’est à eux de décider par rapport à la décision qui sera prise (…) Je n'ai pas l'information et je ne sais pas ce qu'il va se passer. Je suis le coach du PSG et j'aimerais qu'il reste encore pendant plusieurs années. Je ne sais pas quand l'annonce aura lieu et si c'est le club ou lui qui va l'annoncer », assurait l'entraîneur du PSG en conférence de presse.

100M€ par an + une prime de 300M€ ?

Cependant, ces dernières heures, une tendance claire se dessine, à savoir une prolongation au PSG. Très confiante jusque-là, la presse espagnole attend désormais fébrilement l'annonce de Kylian Mbappé ce week-end, sans aucune certitude quant à une arrivée au Real Madrid, et même avec beaucoup de pessimisme. Il faut dire que plusieurs informations circulent concernant le choix de l'attaquant français qui s'oriente vers la continuité à Paris. Gianluca Di Marzio assure même qu'une prolongation au PSG est désormais la possibilité la plus importante. Comme révélé par le10sport.com, Kylian Mbappé avait un accord oral avec le Real Madrid, mais la dernière offre parisienne aurait fait la différence selon le journaliste italien. Et pour cause, le Qatar aurait sorti le grand jeu pour convaincre Kylian Mbappé. Selon les informations d' Eurosport.es , le PSG aurait proposé un salaire annuel de 100M€ net à son joueur avec à la clé une prime à la signature de 300M€. Et bien évidemment, l'ancien Monégasque conservera l'immense majorité de ses droits d'image. Un contrat historique qui ferait donc de Kylian Mbappé le joueur le mieux payé de l'histoire du football, et de très loin. Le dénouement est désormais très attendu.