Mercato - PSG : Kylian Mbappé dévoile une date pour son choix !

Publié le 15 mai 2022 à 23h30 par La rédaction mis à jour le 15 mai 2022 à 23h32

Après avoir été élu meilleur joueur de Ligue 1 pour la troisième fois consécutive, Kylian Mbappé a déclaré qu’il annoncerait sa décision pour son avenir avant le prochain rassemblement des Bleus en juin.

Kylian Mbappé va bientôt faire son choix pour son avenir. Après avoir reçu son titre de meilleur joueur de Ligue 1, Kylian Mbappé a été questionné sur son futur. « Où je jouerai la saison prochaine ? Comme j’ai dit j’ai fait un discours pour remercier tout le monde. J’ai fait une erreur il y a 3 saison en m’accaparant la cérémonie. Ce n’est pas le moment adéquat. Je vais rester dans l’esprit de remercier tout le monde. Ça a été une belle saison. On saura quand ? Très rapidement. C’est presque fait. Mon choix est-il fait ? Quasiment », a expliqué le buteur du PSG.

« J'annoncerai officiellement ma décision sur mon avenir avant de rejoindre l'équipe de France en juin »