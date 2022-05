Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une bombe sur Kylian Mbappé !

Publié le 20 mai 2022 à 12h10 par Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG avait refait son retard sur le Real Madrid dans le dossier Mbappé au mois d'avril. Et à en croire la presse espagnole, le club de la capitale aurait aujourd'hui inversé totalement la tendance. A tel point que Kylian Mbappé aurait décidé de rempiler avec le PSG.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a un accord de principe avec le Real Madrid depuis le mois de janvier, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Mais selon nos informations du 4 avril, le PSG a refait son retard sur le Real Madrid dans le dossier Mbappé. D'après la presse espagnole, le club de la capitale aurait même renversé la vapeur dernièrement, passant devant l'écurie merengue.

Kylian Mbappé aurait décidé de prolonger avec le PSG

Selon les informations de Mundo Deportivo , divulguées ce vendredi matin, Kylian Mbappé serait actuellement plus proche du PSG que du Real Madrid. A en croire le média espagnol, le numéro 7 parisien aurait même déjà décidé de rempiler à Paris pour une année supplémentaire. En effet, les hautes sphères rouge et bleu auraient convaincu Kylian Mbappé que le meilleur choix à faire était de renouveler son contrat d'au moins une année à Paris. Sauf énorme retournement de situation dans les prochaines heures, Kylian Mbappé devrait donc snober le Real Madrid cet été et prolonger avec le PSG.