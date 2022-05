Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a des doutes sur Kylian Mbappé !

Publié le 20 mai 2022 à 12h15 par La rédaction

Alors que Kylian Mbappé ne cesse de faire durer le suspense autour de son avenir, le Real Madrid commence à douter du comportement du joueur.

Ce week-end, Kylian Mbappé, libre de tout contrat à l’issue de la saison, annoncera enfin dans quel club il jouera la saison prochaine entre le Paris Saint Germain, son équipe actuelle, et le Real Madrid. Cette annonce tant attendue marquera la fin d’un très long feuilleton et d’un suspens insoutenable. Si les Merengue semblaient tenir la corde pour accueillir l’international français, le club espagnol tremble désormais, et émet de gros doutes sur l’avenir du joueur !

Le Real a peur pour Mbappé !

D’après les informations de la Onda Cero , le Real Madrid soupçonne Kylian Mbappé de vouloir rester encore un ou deux ans de plus au PSG, et de rejoindre ensuite la Maison Blanche . Les madrilènes sont perplexes : ils ne comprennent pas les doutes émergents du joueur de 23 ans alors que tout a été convenu pour son arrivée à Madrid. Plus que quelques heures à patienter avant d’enfin connaitre la fin du feuilleton !