Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé, le futur patron du PSG ?

Publié le 20 mai 2022 à 5h00 par Thibault Morlain

Le Qatar tente vraiment le tout pour le tout pour retenir Kylian Mbappé au PSG. Et pour cela, le Français pourrait bien se voir confier les pleins pouvoirs au sein du club de la capitale.

La fin du feuilleton Kylian Mbappé est imminente. Le joueur du PSG l’a annoncé, son choix est quasiment fait et devrait bientôt le communiquer. Mais que va-t-il annoncer ? Mbappé va-t-il prolonger avec le PSG ? A-t-il opté pour un départ vers le Real Madrid ? Dernièrement, la tendance était à un départ vers la Casa Blanca, mais voilà qu’en Espagne on redouterait maintenant une surprise de dernière minute et que Mbappé continue avec le club de la capitale. Il faut dire que le Qatar mettrait de sérieux arguments sur la table pour retenir son joyau.

Mbappé va décider de tout ?