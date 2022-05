Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mané, Nkunku… Qui faut-il recruter pour remplacer Mbappé ?

Publié le 19 mai 2022 à 8h00 par La rédaction

Avec le départ de Kylian Mbappé qui se profile, le PSG pourrait donc devoir se pencher sur la question de sa succession à l’approche du mercato estival. Qui faudrait-il alors recruter pour cela ?

Jusqu’au dernier moment, le PSG semble se battre pour tenter de convaincre Kylian Mbappé. Des efforts vains ? Pour le moment, rien n’est officiel pour ce qui est de l’avenir du Français. Néanmoins, cela tend de plus en plus vers un transfert libre vers le Real Madrid à la fin de la saison. Cela serait alors une énorme perte pour le PSG, qui a été porté par Mbappé tout au long de la saison. Il faudra donc se relever et trouver celui qui viendra faire oublier l’international tricolore. Et à ce sujet, les pistes ne cessent de se multiplier…

Le gros coup Mané ? 1

Et ce mercredi, la presse allemande a annoncé que le PSG pourrait réaliser un gros coup avec Sadio Mané. Le club de la capitale serait très intéressé par le Sénégalais de Liverpool, qui hésiterait alors à prolonger avec les Reds. Mais les pistes ne manqueraient pas à Paris. Tandis que Robert Lewandowski pencherait plus pour le FC Barcelone, Christopher Nkunku, Ousmane Dembélé, Darwin Nunez ou encore Joao Felix plairaient aussi au PSG. Sans oublier les pistes menant à Mohamed Salah, Victor Osimhen, Richarlison ou encore Jonathan David. A moins que la solution pour l’après Mbappé ne se trouve déjà entre les mains du PSG avec un certain Arnaud Kalimuendo, qui va revenir de son prêt au RC Lens.



Alors, qui faut-il recruter pour remplacer Mbappé ?