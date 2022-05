Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s’active pour ce successeur de Kylian Mbappé !

Publié le 19 mai 2022 à 17h30 par Thibault Morlain

Quand il s’agit d’évoquer la succession de Kylian Mbappé au PSG s’il venait à partir, le nom de Darwin Nunez est apparu ces dernières semaines. Ayant impressionné avec Benfica, l’Uruguayen a tapé dans l’oeil des plus grands clubs européens. Et ça commencerait à s’agiter concernant son futur transfert.

La grande annonce de Kylian Mbappé se rapproche. D’ici quelques jours, le joueur du PSG va communiquer sa décision concernant son avenir. La question est alors de savoir s’il va choisir de prolonger avec le club de la capitale ou s’il va décider de rejoindre librement le Real Madrid. Si tel était le cas, cela obligerait alors que le PSG à se mettre en quête de son successeur pour tenter de le faire oublier. En ce qui concerne le remplacement de Mbappé, plusieurs pistes ont d’ores et déjà été évoquées à l’instar de Sadio Mané (Liverpool), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Robert Lewandowski (Bayern Munich) ou encore Joao Felix (Atlético de Madrid). Le nom de Darwin Nunez a également circulé aux abords du Parc des Princes. A 22 ans, l’Uruguayen a été très en vue cette saison avec Benfica, inscrivant 34 buts, toutes compétitions confondues, avec les Lisboètes. De quoi donc intéresser du beau monde, dont le PSG donc, à l’affût pour s’offrir les services de Darwin Nunez.

Proposé au PSG, courtisé en Angleterre…